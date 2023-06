Orologi Philip Watch e Maserati falsi venduti a Napoli: sequestrati centinaia di “pezzotti” La Guardia di Finanza di Napoli ha scoperto tre società, che commercializzavano gli orologi di lusso contraffatti online: tre persone sono state denunciate.

A cura di Valerio Papadia

Gli orologi falsi sequestrati

Erano in tutto e per tutto somiglianti agli originali, con tanto di etichette e confezioni: 547 orologi di lusso falsi – per la maggior parte Philip Watch e Maserati – sono stati sequestrati nella Città Metropolitana di Napoli dalla Guardia di Finanza.

Nel corso delle operazioni, i militari del secondo Nucleo Operativo Metropolitano di Napoli hanno scoperto tre società – tutte con sede nella Città Metropolitana – che vendevano online gli accessori di lusso contraffatti. I finanzieri hanno così deciso di controllare le sedi legali delle tre società, scoprendo un magazzino all'intero del quale sono stati rinvenuti, e sequestrati, gli oltre cinquecento orologi di lusso falsi.

Gli orologi venivano venduti al prezzo di quelli originali

Oltre al sequestro degli orologi contraffatti, i militari delle Fiamme Gialle hanno provveduto a denunciare alla competente Autorità Giudiziaria, per commercio di prodotti falsi, i tre rappresentati delle società coinvolte. I finanzieri hanno stimato che, una volta venduti, gli orologi falsi avrebbero fruttato un guadagno di circa 130mila euro: come appurato dai militari, infatti, gli orologi venivano spacciati per originali e, quindi, venduti al prezzo di mercato.