Pesce venduto per fresco per Ferragosto ma era congelato ed estero, denunciati Denunciati i titolari di una pescheria di San Cipriano d’Aversa (Caserta): nell’attività pesce congelato spacciato per fresco. Sequestrati 30kg di prodotti.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Il pesce veniva proposto ai clienti come fresco e pescato sul territorio nazionale, quindi venduto al relativo prezzo di mercato. In realtà, hanno scoperto i carabinieri, si trattava di una truffa: proveniva dal Sudamerica ed era congelato. Per questo motivo sono stati denunciati i titolari di una pescheria di San Cipriano d'Aversa, in provincia di Caserta, accusati di tentata frode in commercio; nei loro confronti è scattato anche il sequestro di 30 chili di prodotti ittici per varie irregolarità.

L'operazione, condotta dai carabinieri della stazione Forestale di Marcianise, si colloca nel piano di controlli messo a punto dai militari con l'approssimarsi delle festività del Ferragosto; i militari, negli ultimi giorni, hanno passato al setaccio diverse attività commerciali che trattano prodotti alimentari, proprio in vista delle cene e delle grigliate che, da tradizione, si svolgono ogni anno in questi giorni. Controllando la pescheria di San Cipriano d'Aversa, i carabinieri hanno scoperto che i prodotti in vendita non erano in regola con le specifiche normative.

Parte della merce era priva di informazioni sulla provenienza e sullo stoccaggio; altra, invece, è valsa la denuncia per tentata frode: i pesci, che erano venduti come freschi e pescati in Italia, provenivano invece dall'Equador e dall'Argentina: arrivati congelati, erano stati scongelati e messi sui banconi e venduti ad un prezzo maggiorato rispetto a quello previsto. Al termine del controllo sono stati sottoposti a sequestro preventivo di iniziativa circa 30 chili di pesce e prodotti ittici tra orate, spigole e mazzancolle.