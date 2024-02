Pesce Re da mezzo quintale ritrovato nelle acque di Procida L’esemplare trovato spiaggiato a Marina Grande, nei pressi di un cantiere nautico dell’isola di Procida. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

Un «pesce Re» dal peso di quasi mezzo quintale – 48 chili, per la precisione – è stato ritrovato nel mare antistante l'Isola di Procida, perla del Golfo di Napoli, arenato a Marina Grande nei pressi del cantiere nautico nella zona del porto Commerciale. L'emittente televisiva Tv Procida ha documentato il ritrovamento.

Si tratta di una specie già vista nel golfo di Napoli anche se la sua non è una presenza consueta nel Mediterraneo: è più diffuso in oceano Pacifico, sud dell'oceano Atlantico e si trova fino a 400 metri di profondità, in mare aperto. Ciò dimostrerebbe il progressivo innalzamento delle temperature delle acque. A quanto avrebbero riferito alcuni pescatori isolani, l'esemplare si sarebbe spiaggiato nelle acque del porto procidano e lì i pescatori avrebbero deciso di tirarlo su.