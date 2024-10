video suggerito

Pesce e frutti di mare venduti al mercato sono senza provenienza: sequestrati 400 chili a Pomigliano d'Arco Operazione della Polizia Locale e della Guardia Costiera a Pomigliano d'Arco, nella provincia di Napoli: sequestrati 400 chili di prodotti ittici al mercato rionale.

A cura di Valerio Papadia

Vasta operazione nella mattinata odierna, giovedì 17 ottobre, a Pomigliano d'Arco, nella provincia di Napoli: gli agenti della Polizia Municipale – guidati dal comandante Emiliano Nacar – in collaborazione con la Guardia Costiera, hanno controllato il mercato rionale, sequestrando 400 chili di prodotti ittici, tra pesce e frutti di mare, privi delle indicazioni di provenienza e tracciabilità che sono invece obbligatorie; in totale, gli agenti hanno elevato sanzioni amministrative per un ammontare di 4.500 euro.

Gli agenti della Polizia Locale di Pomigliano d'Arco hanno anche effettuato controlli volti a verificare il rispetto del Codice della strada in città, riscontrando alcune violazioni: grazie all'ausilio del carro gru, sono stati rimossi 70 veicoli in divieto di sosta. Inoltre, sono state comminate sanzioni ad alcuni commercianti per occupazione abusiva di suolo pubblico, sia nel centro storico che in via Roma; in un caso è stata elevata una multa di mille euro per emissioni sonore oltre i limiti consentiti dalla normativa vigente.

Infine, durante i controlli negli esercizi commerciali della città, gli agenti hanno elevato un totale di settemila euro di multa ad alcuni esercenti che impiegavano lavoratori senza regolare contratto.