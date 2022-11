Pescatore 34enne muore folgorato sulla spiaggia a Vico Equense Un pescatore 34enne, Ugo Manganaro, è stato trovato senza vita sulla spiaggia di Marina di Seiano, a Vico Equense (Napoli); sarebbe morto per folgorazione.

A cura di Nico Falco

La vittima, Ugo Manganaro

Si chiamava Ugo Manganaro, e aveva 34 anni, l'uomo trovato senza vita ieri sera a Vico Equense, in penisola sorrentina, provincia di Napoli. Il suo cadavere è stato rinvenuto sulla spiaggia in località Marina di Seiano da alcuni amici, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale; sarebbe deceduto per folgorazione. Sulla vicenda la Procura di Torre Annunziata ha avviato le indagini, affidate ai carabinieri.

Il corpo è stato rinvenuto nella tarda serata di ieri, 22 novembre; inutili i tentativi di soccorso, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Nel primo referto, stilato dal medico legale Sergio Infante, si parla di "arresto cardiocircolatorio". Su disposizione del sostituto procuratore Anna Chiara Fasano la salma e l'intera area sono state sequestrate.

La dinamica della morte resta al centro degli accertamenti. Al momento non si esclude che Manganaro possa essere stato colpito da un fulmine, ma l'ipotesi più probabile è che la scarica elettrica sia partita da un palo dell'illuminazione pubblica che si trova vicino al punto del ritrovamento del cadavere; è possibile che per un malfunzionamento, che potrebbe essere legato anche al maltempo, abbia danneggiato l'impianto causando l'incidente mortale.