Perseguita l’ex fidanzata, minacce di morte per strada e sui social: 23enne arrestato nel Casertano

Il giovane è stato arrestato dai carabinieri: non aveva accettato la fine della relazione con la ex fidanzata e aveva cominciato a perseguitarla, anche in presenza del figlio piccolo della donna.

Atti persecutori nei confronti dell'ex fidanzata: questa l'accusa con la quale a Vitulazio, cittadina nella provincia di Caserta, un giovane di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri nelle scorse ore. Le indagini che hanno portato all'arresto del 23enne sono partite dopo la denuncia dell'ex fidanzata, residente nella vicina Bellona che, esasperata e impaurita dai comportamenti vessatori a cui veniva sottoposta dall'indagato, si è recata dai carabinieri della stazione di Vitulazio e ha raccontato tutto. Ai militari dell'Arma, la giovane vittima ha raccontato che, dopo la fine della relazione con il 23enne, questi aveva iniziato a minacciarla di morte e ad offenderla con epiteti volgari e sessisti, anche pubblicamente e in presenza del figlio minorenne della donna.

Il 23enne arrestato in flagranza differita

L'ultimo episodio in ordine di tempo si è verificato soltanto il giorno precedente all'arresto del 23enne: stando a quanto ricostruito dai carabinieri, il giovane ha telefonato all'ex fidanzata, utilizzando un'utenza anonima, e l'ha minacciata di morte. Inoltre, il giovane ha modificato la propria immagine dell'account su Whatsapp, mettendone una contenente una esplicita minaccia di morte nei confronti della vittima. Pertanto, alla luce di tutta la documentazione acquisita, i carabinieri hanno proceduto all'arresto del 23enne in flagranza differita: per il giovane si sono aperte le porte del carcere di Santa Maria Capua Vetere.