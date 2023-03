Perfino gomme di camion tra i quintali di rifiuti rimossi dai fondali di Torre del Greco Circa 11 quintali di rifiuti sono stati ripescati dai fondali del porto di Torre del Greco dalla Guardia Costiera e dai volontari: tra questi anche copertoni.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una vasta rimozione di rifiuti dai fondali del porto di Torre del Greco: sono almeno undici i quintali di rifiuti rimossi dalla Guardia Costiera e dai volontari delle associazioni di volontariato Arcipesca e Centro Sub di Torre del Greco. Un'operazione durata l'intero fine settimana nel fondale che bagna il molo di Ponente, e che ha portato alla rimozione di rifiuti di ogni tipo, da quelli più "tradizionali" a quelli che contro ogni logica venivano gettati nelle acque del porto corallino.

Bottiglie di vetro, plastica, materiale ferroso e di legno, ma anche cinque copertoni di cui almeno tre appartenenti ad autocarri viste le grosse dimensioni. Prodotti che erano stati abbandonati da diverso tempo, particolarmente usurati e soprattutto molto pericolosi per l'ambiente marino stesso, visto che si tratta di prodotti tutt'altro che biodegradabili. Recuperati dalla Guardia Costiera e dai volontari, sono stati affidati con una gru alla ditta del comune incaricata di smaltirli nella maniera corretta.

Operazioni di questo tipo sono sempre più comuni nel territorio di Napoli e provincia: a differenza dei cumuli di rifiuti che spesso vengono abbandonati in strada e dati alle fiamme, quelli che vengono gettati in mare sono ancora più pericolosi, perché "nascosti" agli occhi delle persone e delle forze dell'ordine, con il risultato che possono restare anche degli anni in mare, con tutti i danni all'ecosistema marino che questo comporta. Plastica e pneumatici, ad esempio, causano un inquinamento marino e danni di proporzioni immani per tutto il tempo che restano in acqua, a volte anche irreversibili per la flora e la fauna.