video suggerito

“Perdonaci la pace”, arriva la preghiera in musica di don Mimmo Battaglia insieme al maestro Enzo Avitabile Lanciata sui canali social della Chiesa di Napoli e del musicista dallo scorso 12 aprile, l’opera vuole essere un messaggio indirizzato a “fratomo Gesù”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Vincenzo Cimmino

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il cardinale don Mimmo Battaglia

Una richiesta di perdono, una supplica di pace. È "Perdonaci la pace", la preghiera in musica scritta dal cardinale don Mimmo Battaglia insieme al maestro Enzo Avitabile uscita lo scorso 12 aprile. Lanciata sui canali social della Chiesa di Napoli e del musicista, l'opera vuole essere un messaggio indirizzato a "fratomo Gesù". Una domanda che parte dal basso, da una terra che conosce il dolore ma che continua a sperare. Da un luogo abitato da persone che hanno la stessa voce, quella che chiede perdono. La preghiera nasce già qualche tempo fa, ma in italiano e senza essere cantata. Nelle scorse settimane è stata tradotta in napoletano e quindi musicata per essere poi pubblicata.

Una canzone che arriva come dono per la settimana santa. Uno dei gesti per segnare i giorni più importanti per i fedeli. Un regalo ai napoletani, ma non solo, per ribadire la necessità di pace. Che non sia solo un ideale, ma un impegno concreto per la giustizia. Quella che si chiede nella canzone è infatti la pace che "se fa cu ‘o core e nun sulo cu ‘è parole". Col cuore e non solo con le parole. Nel video della canzone, che dura circa due minuti e 23 secondi, scorrono per lo più immagini di Napoli. Ma non è lei ad essere protagonista. Sotto la voce del cardinale Battaglia i protagonisti sono i tanti che vivono nell'indifferenza.

Chi è solo, chi è abbandonato. E, ancora, chi è in guerra, chi delle armi è vittima e chi ne è schiavo. Ma anche chi cerca di portare aiuto. Chi sceglie di agire, di non guardare dall'altra parte. Così passano anche le immagini di chi cerca la fortuna attraversando il Mediterraneo. Persone, piccole imbarcazioni alla deriva in un blu mosso e intenso. E chi, dall'altra parte, cerca di dar loro rifugio. Donne, bambini e uomini alla ricerca d'aiuto. E proprio con loro, il video, si chiude. La musica termina. Si consuma tutto nell'abbraccio tra due persone. Guardano il mare, lo sguardo rivolto al futuro. In cerca di pace e di perdono.

Leggi anche Al via i tour alla scoperta di Napoli per i pazienti oncologici del Pascale

"Sono felice di questa collaborazione con don Mimmo", ha spiegato il maestro Enzo Avitabile. "Napoli, con la sua lingua e la sua musica, diventa ancora una volta voce universale, capace di unire radici e futuro, tradizione e profezia. E la musica è preghiera, una preghiera che diventa strada da percorrere insieme per costruire la pace di cui il mondo ha bisogno".

Qui il video alla preghiera in musica