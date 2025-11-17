Perdita d’acqua all’interno, chiuso il Tribunale di Benevento: “Rischio incolumità”

Chiuso per una giornata il Tribunale di Benevento: lo ha annunciato il presidente Sergio Pezza, che ne ha disposto la serrata per la giornata di oggi, lunedì 17 novembre. Una perdita d'acqua che, fa sapere la Camera Penale di Benevento, "rischia di compromettere l'impianto elettrico, così comportando pericoli per l’incolumità di chi dovesse accedervi".

"Vista la nota rilasciata in data odierna (ieri, domenica 16 novembre, ndr) dai Vigili del Fuoco, nella quale si mettono in evidenza i pericoli connessi all’utilizzo del Palazzo di Giustizia di via Raffaele De Caro n. 7, a seguito della perdita di acqua verificatasi al quinto piano del medesimo", si legge nella nota inviata dal presidente Sergio Pezza, "e rilevato che l’acqua si è diffusa a cascata in tutti i piani, anche attraverso le canaline contenenti fili elettrici, e che ciò costituisce un pericolo concreto per l’incolumità delle persone che dovessero accedervi", la Presidenza del Tribunale ha dunque disposto "la chiusura del Palazzo di Giustizia di via De Caro n. 7, per la giornata di lunedì 17 novembre al fine di consentire le necessarie verifiche nonché l’espletamento degli interventi di ripristino opportuni". Salvo ulteriori problemi, domani martedì 18 novembre il Tribunale dovrebbe riaprire regolarmente.