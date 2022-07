Perde il portafogli al concerto di Elisa: ragazzini lo trovano e lo consegnano alla polizia Il racconto di Pasquale a Fanpage.it: ha perso il portafogli durante il concerto di Elisa alla Reggia di Carditello, ma lo ha ritrovato grazie ad alcuni giovani.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ha perso il proprio portafoglio durante il concerto di Elisa alla Reggia di Carditello, in provincia di Caserta, ma lo ha ritrovato grazie ad alcuni ragazzi che lo hanno consegnato alle forze dell'ordine. A raccontare a Fanpage.it la vicenda è Pasquale, un fan di Teverola della cantante friulana che aveva assistito al concerto assieme alla moglie. L'episodio è accaduto nella serata di venerdì 8 luglio, in occasione del concerto che si è tenuto alla Reggia di Carditello, unica tappa campana della cantante di Monfalcone impegnata nel Back To The Future Live Tour (che però da domenica 10 luglio è temporaneamente sospeso, a causa della positività della cantante a Covid-19).

"Non speravo di ritrovare il portafogli"

"Alla fine del concerto, mentre mi accingevo a ritornare in auto con mia moglie, mi sono accorto di aver perso il portafogli", ha raccontato Pasquale a Fanpage.it, "Nel rientrare nel parco della Reggia ovviamente senza alcuna speranza di ritrovarlo, ho invece scoperto che alcuni ragazzi lo avevano ritrovato, lasciandolo alle forze dell'ordine e permettendomi di recuperarlo integro con tutti i soldi e documenti", ha spiegato Pasquale. "Un bel gesto, non da tutti oggi giorno e che merita di essere messo in risalto perché oggi siamo portati solo a rimarcare gli episodi brutti che vedono coinvolti i nostri ragazzi".

Il precedente di Ravello

Appena due giorni fa, un episodio simile. Un ragazzo aveva trovato un borsello in un bar di Ravello, con all'interno 4mila euro in contanti ed altri beni di valore, oltre ai documenti: il giovane non ha perso tempo ed è riuscito a farlo avere al legittimo proprietario, un dentista turco che lo ha ricompensato con 200 euro ed una visita odontoiatrica gratis.