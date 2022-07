Ragazzo trova borsello con 4mila euro al bar: è di un dentista turco che gli regala soldi e una visita gratis Disavventura a lieto fine per un facoltoso dentista turco a Ravello, in Costiera Amalfitana.

A cura di Redazione Napoli

Non è per il solito motivo – sfatare l'idea che da queste parti non ritrovi nulla di ciò che hai perso – che questa storia è curiosa e merita d'esser raccontata. Siamo a Ravello, perla della Costiera Amalfitana, tra gli straordinari giardini sulle scogliere e le ville in stile moresco. Una zona frequentata da persone facoltose, al pari di Capri e Positano. Qui, poco distante il noto Caffè Calce, un turista ripercorre i passi a ritroso, come Pollicino: è evidente che ha perduto qualcosa.

È partito dal parcheggio di piazza Duomo, lì dove avrebbe dovuto riprendere la sua auto, quando si è reso conto di non avere più il borsello con gli effetti personali. Non c'erano pochi spiccioli per affrontare il costo di un caffè o di un cappuccino: nell'accessorio di pelletteria erano custoditi ben 4 mila euro in contanti, oltre un bel ventaglio di carte di credito e i documenti. L'uomo si agita: è evidente che si tratta di un turista facoltoso ma ha paura che perdere i documenti in un piccolo centro all'estero possa significare la rovina delle agognate vacanze estive in Italia.

La storia però rapidamente evolve verso il lieto fine: il borsello col ricco contenuto era stato trovato da un ragazzo in via Roma e che questi aveva informato i proprietari del Caffè Calce, nella piazza. Tornando sui suoi passi e rivisitando i luoghi in cui era stato, il turista proprio al bar ha riottenuto il suo borsello con tutto il contenuto. La cosa divertente non è stata solo la ricompensa: 200 euro in contanti al giovane che ha consegnato quanto era di proprietà del turista, ma l'epilogo. Lo sbadato è un facoltoso e rinomato dentista turco. Che ha inviato il ragazzo nel suo paese, anche solo per curarsi i denti. E considerando il costo delle cure dentistiche in Italia, c'è da giurare che si tratta di un affare.