Perde il controllo della moto, Gennaro Basta muore a 18 anni: lutto cittadino Il giovane ha perso la vita in un incidente a Pagani, nel Salernitano. Originario di San Valentino Torio, in città è stato proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali.

A cura di Valerio Papadia

Grave incidente stradale nella serata di ieri, sabato 2 settembre, a Pagani, nel Salernitano: nell'impatto ha purtroppo perso la vita Gennaro Basta, un ragazzo di soli 18 anni. Stando a quanto si apprende da una prima ricostruzione di quanto accaduto, il 18enne stava percorrendo via Corallo a bordo della sua motocicletta quando, per cause ancora in corso di accertamento, il giovane ha perso il controllo del mezzo a due ruote, andando ad impattare un muro.

Lo scontro è stato molto violento e, purtroppo, per Gennaro Basta non c'è stato nulla da fare: quando sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, per il giovane non c'era più niente da fare. Sul posto sono giunte anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi utili a determinare con precisione la dinamica dell'incidente.

Proclamato il lutto cittadino: domani i funerali di Gennaro Basta

Il 18enne era originario di San Valentino Torio, nella provincia di Salerno. In occasione dei funerali, che si terranno domani, lunedì 4 settembre, il sindaco Michele Strianese ha proclamato il lutto cittadino. "Domani 4 settembre lutto cittadino per la scomparsa del giovanissimo Gennaro Basta. Un’altra tragedia della strada ha colpito duramente la nostra comunità. L’ennesima giovane vita spezzata sull’asfalto" ha detto il primo cittadino di San Valentino Torio.

"Ci stringiamo forte al dolore della famiglia, degli amici e di tutti coloro che lo hanno amato, esprimendo ad essi le più sentite condoglianze e pregando affinché Gennaro riposi in pace nella gloria di Dio" ha detto ancora il sindaco Strianese.