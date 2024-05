Perché sul lungomare di Napoli ci sono grandi navi traghetto ormeggiate da giorni

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Che ci fanno grandi navi traghetto ormeggiate sul Lungomare di Napoli da giorni? Molti napoletani se lo chiedono. Le grandi imbarcazioni, infatti, non stazionano ai moli del Porto, ma sono invece in rada, a poche centinaia di metri dalla costa. Sia sul lato di San Giovanni a Teduccio, poco distante dalla zona portuale vera e propria, sia sul lato opposto, nei pressi del Castel dell'Ovo, poco distante da via Nazario Sauro, meta di migliaia di turisti ogni settimana. In questi giorni è possibile vedere le navi della GNV, la società di traghetti che collega Napoli alla Sicilia.

Che ci fanno le navi ormeggiate in rada a Napoli

Il transito e l'ormeggio delle imbarcazioni sulla costa partenopea è vigilato dall'ufficio security dell'Autorità Portuale di Napoli. A quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, la spiegazione di questa insolita presenza è da ricercare nel fatto che si tratta di navi in attesa di entrare nel porto per riparazioni o manutenzione ordinaria, in particolare per quelle ormeggiate sul lato est della città. Oppure, che stanno aspettando in rada il loro turno per entrare nel porto e imbarcare i passeggeri. Una situazione che deve fare i conti con la capienza del Porto di Napoli.

Il traffico dei passeggeri al Porto è in aumento

Ma c'è anche un altro motivo. Il traffico delle imbarcazioni nel porto di Napoli è aumentato considerevolmente negli ultimi anni, in concomitanza con l'aumento anche del turismo in città. Per questo motivo, le navi sono spesso ormeggiate in rada, aspettando il proprio turno per entrare nel porto. Secondo gli ultimi dati diffusi, nel 2023 sulle banchine dei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia sono transitate ben 8,36 milioni di persone, in crescita del 9,1 per cento sul 2022, di cui 1,73 milioni di crocieristi, il 43,2 per cento in più sul 2022. Si tratta del più alto flusso di persone di sempre imbarcate e sbarcate sulle banchine dei porti campani. Nel dettaglio, Napoli ne ha movimentati 1,63 milioni (+42,9%). Mentre gli approdi di navi da crociera nel porto di Napoli sono stati 455, rispetto al 2022 sono 12 in meno (467 approdi per 1,14 milioni di passeggeri), il che attesta la crescita della capienza media delle navi.