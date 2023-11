Perché Piazza Plebiscito è stata illuminata di verde Mobilitazione in occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione del tumore della cervice uterina (collo dell’utero)

A cura di Redazione Napoli

Il colonnato della chiesa di San Francesco di Paola e l'area di piazza Plebiscito, lo slargo più grande e simbolico di Napoli sono stati illuminati di verde nella notte fra venerdì e oggi, sabato 18 novembre. Non si trattava di una casualità: il colore era frutto di una scelta simbolica: il verde è il colore del "Teal night" Giornata mondiale, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per l’eliminazione del tumore della cervice uterina (collo dell’utero). Dunque il Comune di Napoli ha concesso l'illuminazione speciale, accogliendo la richiesta della Regione Campania, in collaborazione con la Asl Napoli 1 Centro e l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale.

Ieri la Campagna di Prevenzione Gratuita (Teal Night), ad accesso libero e gratuito, durante la quale si sono efettuati pap test della cervice uterina e vaccini contro il papilloma virus HPV è stata offerta in via vecchia Poggioreale ed alla Rotonda Diaz (Caracciolo). Oggi e domenica con giocoLEA, sempre gratuitamente e senza prenotazione, stesse location dalle 9 alle 18.