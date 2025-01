video suggerito

Perché Papa Francesco si è ritrovato a benedire e firmare una maglia dell'Avellino Il Santo Padre ha firmato (e benedetto) una maglia dell'Avellino Calcio: la maglia ora sarà esposta nello Store Ufficiale biancoverde.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Papa Francesco ha firmato (e benedetto) una maglietta dell'Avellino Calcio: stupore e un pizzico di incredulità sui social davanti alle immagini del Santo Padre con la maglia biancoverde dei Lupi, tanto che qualcuno si è ritrovato a pensare fosse un prodotto dell'intelligenza artificiale. E invece no: le immagini, diffuse proprio dalla società irpina, erano non solo reali ma anche di buon augurio visto che poi i biancoverdi hanno battuto la Cavese per 2-1 mentre la capolista Benevento "frenava" in casa contro l'Altamura per 1-1, permettendo così ai Lupi di portarsi a -4 dalla vetta occupata dagli Stregoni (che però devono recuperare la trasferta di Potenza, rinviata qualche settimana fa per neve, ndr).

Ma cosa ci faceva il Santo Padre con una maglietta dell'Avellino? Presto detto: l'idea è venuta in occasione di un incontro in Vaticano tra Papa Francesco e una delegazione irpina composta da Don Alfonso Moriano, parroco di Taurasi, ed Andrea Ziccardi, consigliere comunale di Venticano. Occasione giusta anche per riportare alla mente il legame tra Avellino e Ramon Diaz, argentino come Papa Bergoglio e simbolo della squadra irpina in Serie A, oltre che ex tecnico del San Lorenzo (squadra di cui il Papa è tifoso fin dalla nascita). E così, per l'occasione, il Papa ha anche firmato e benedetto la maglia, che dopo essere stata mostrata ai tifosi prima del match con la Cavese, ora sarà esposta presso lo Store Ufficiale dell’US Avellino di via Cannaviello.

"Ringrazio di cuore Papa Francesco per questo gesto di vicinanza e incoraggiamento", ha spiegato il presidente dell'Avellino, Angelo Antonio D’Agostino: "la sua firma sulla nostra maglia è un segno che ispira tutti noi a continuare a credere nei nostri obiettivi, dentro e fuori dal campo. Siamo certi che la sua benedizione abbia portato bene anche nella sfida contro la Cavese. Un grazie speciale anche a Don Alfonso Moriano e Andrea Ziccardi per aver portato questo simbolo della nostra terra al Santo Padre. A Sua Santità, i nostri auguri di pronta guarigione e tutta la nostra gratitudine".