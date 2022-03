Perché Napoli ha perso oltre 26mila residenti in un anno I dati del censimento Istat rivelano che Napoli perde residenti (quasi 27mila in un anno). Ma non si tratta di emigrazione, il fenomeno è ancora più complesso.

A cura di Ciro Pellegrino

I dati Istat dell'ultimo Censimento permanente della popolazione in Campania restituiscono numeri che fanno come sempre riflettere (per chi ha voglia di farlo): tra il 2019 e il 2020 la città di Napoli ha perso 26.756 residenti. Al 31 dicembre 2020, infatti, gli abitanti di Napoli sono 922.094, ovvero il dato più basso dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il trend riguarda tutta la Campania, ma ciò che fa discutere è ovviamente la domanda successiva al numero fornito dall'Istituto di statistica: le persone davvero stanno andando via da Napoli? Se sì, perché?

Una delle risposte "di pancia", la più immediata, è quella che riguarda lo stato di salute della città. Napoli è sempre più invivibile, ha servizi scadenti per anziani, famiglie, per donne con figli piccoli. Ha traffico veicolare opprimente e trasporto pubblico disastroso, ha un carico di aliquote Irpef e tasse rifiuti fra i più alti d'Italia causa dissesti economici. E ancora: qui si paga più che altrove una polizza per assicurare un'auto o uno scooter. Qui gli affitti delle case sono in netto aumento. Dunque nella pur bellissima Napoli ci si viene sì con piacere, ma da turisti.

Ma è questo, quindi il motivo per il quale la città vesuviana perde residenti? No, stando alla relazione Istat sul censimento:

Il decremento della popolazione straniera ha amplificato il declino ascrivibile principalmente al deficit di “sostituzione naturale” tra nati e morti (saldo naturale). Questa tendenza alla decrescita demografica è stata ulteriormente accentuata dalla pandemia da Covid-19. L’eccesso di decessi, direttamente o indirettamente riferibile alla pandemia, ha comportato in Campania l’incremento del tasso di mortalità dal 9,4 del 2019 al 10,4 per mille del 2020, con il picco del 12,7 per mille di Avellino.

Dunque gli elementi sono sostanzialmente tre: in Campania, come nel resto d'Italia, si fanno sempre meno figli e la natalità e tendente a zero. In questi anni di pandemia c'è stato un decremento dell'arrivo di stranieri nel nostro Paese e di contro, purtroppo, un aumento della mortalità a causa del Covid-19. Quindi più di che persone che vanno via da Napoli per emigrare, facciamo i conti con un altro tipo di dinamica.