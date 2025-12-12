napoli
video suggerito
video suggerito

Perché la Finanza ha perquisito il Teatro San Carlo e ha acquisito atti e documenti

Le indagini, sia della Procura di Napoli che della Corte dei Conti della Campania, si concentrano sulla gestione del Massimo napoletano da parte del precedente sovrintendente.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Valerio Papadia
1 CONDIVISIONI
Immagine

Non capita tutti i giorni di vedere i militari della Guardia di Finanza negli uffici del Teatro San Carlo, il Massimo napoletano. Nella giornata di ieri, giovedì 11 dicembre, gli uomini delle Fiamme Gialle di Napoli si sono recati nel teatro lirico partenopeo e hanno acquisito atti e documenti: il Teatro San Carlo, infatti, è al centro di due indagini, una della Procura della Repubblica di Napoli e una della Procura della Corte dei Conti della Campania.

Indagini sulla gestione della Fondazione San Carlo

Entrambe le indagini, che corrono parallele, non riguardano però l'attuale amministrazione del San Carlo, affidata a Fulvio Mucciardi, bensì alla gestione della Fondazione San Carlo in un periodo precedente, ovvero quando alla guida c'era il sovrintendente Stephane Lissner: gli inquirenti si concentrano sulla gestione della Fondazione, in particolare sulla regolarità delle nomine di alcuni dirigenti, soprattutto nel periodo della pandemia di Covid-19.

Pertanto, il materiale documentale sequestrato dalla Guardia di Finanza nel corso delle perquisizioni avvenute ieri al Teatro San Carlo, sarà ora attentamente analizzato dai magistrati inquirenti, alla ricerca di eventuali irregolarità amministrative o procedurali.

Cronaca
1 CONDIVISIONI
Immagine
Giunta Fico, Bonavitacola non entra. A De Luca la proposta: indica una donna assessore
Intervista a De Magistris: "Manfredi ad Atreju? Io non ci sarei mai andato, Napoli ha una storia antifascista da rispettare"
De Luca, l'ultimo sgarbo: via prima di incontrare Fico, solo una telefonata. In Regione applausi al neo governatore
Piero vuol fare il De Luca. E fa infuriare mezzo Pd sulla nuova giunta regionale in Campania
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views