video suggerito

Perché c’è una nave da guerra americana nel Porto di Napoli La USS Mount Whitney, ammiraglia della Sesta Flotta della Marina degli Stati Uniti, si trova ancorata nel Porto di Napoli per celebrare i 75 anni dalla fondazione della Nato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non soltanto le navi da crociera, che ogni giorno svettano sulla città: oggi, martedì 9 aprile, nel Porto di Napoli, davanti alla Stazione Marittima, è ancorata anche una nave da guerra americana. La presenza dell'imponente imbarcazione non è passata inosservata; il motivo della sua presenza, però, è presto detto. Innanzitutto, si tratta della USS Mount Whitney, nave ammiraglia della Sesta Flotta della Marina degli Stati Uniti (di stanza proprio a Napoli), ancorata in città per le celebrazioni del 75esimo anniversario dalla fondazione della Nato.

Mentre ieri, al Teatro San Carlo, si è tenuta una esibizione che ha coinvolto la Banda delle Forze Navali degli Stati Uniti in Europa, musicisti delle nazioni della Nato e l'ensemble That's Napoli Live Show, oggi, martedì 9 aprile, l'ammiraglio Benjamin Munsch, comandante delle Forze Navali USA per l'Europa e l'Africa, ha offerto un ricevimento proprio a bordo della USS Mount Whitney, il che spiega la presenza dell'imbarcazione al Porto di Napoli.

La storia della USS Mount Whitney

Una delle due navi della classe Blue Ridge facenti parte del Comando Anfibio della Marina degli Stati Uniti, la USS Mount Whitney deve il suo nome all'omonima catena montuosa che sorge in Sierra Nevada, in California. Costruita nei cantieri della Newport News Shipbuilding in Virginia, la nave è stata varata l'8 gennaio del 1970 ed è entrata in servizio il 16 gennaio 1971; dopo gli interventi effettuati sull'imbarcazione nel 2017, la USS Mount Whitney è la nave di comando, controllo, comunicazioni, computer, collaborazione e intelligence più sofisticata mai messa in funzione.

Leggi anche Marinaio morto a bordo di una nave nel porto di Napoli: la vittima è Gaspare Davì

Oltre, come detto, ad essere la nave ammiraglia della Sesta Flotta della Marina statunitense, la USS Mount Whitney funge anche da piattaforma di comando galleggiante delle Forze Navali di Attacco e Supporto della Nato.