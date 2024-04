video suggerito

Incidente al Molo Beverello con 44 feriti, la verità nella scatola nera del traghetto: indaga la Capitaneria di Porto La Capitaneria di Porto indaga sull’incidente avvenuto ieri al Porto di Napoli. Acquisita la scatola nera del traghetto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

La Capitaneria di Porto di Napoli ha acquisito la scatola nera del traghetto "Isola di Procida", della compagnia di navigazione Caremar (gruppo Msc) vittima di un incidente nautico ieri mattina al Molo Beverello, nel Porto di Napoli, nel quale sono rimaste ferite 44 persone, con lividi e contusioni, per fortuna, sembra, non in maniera grave. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Le indagini sono affidate all'unità investigativa della Guardia Costiera di Napoli, che ha effettuato i primi rilievi ed ha acquisito i dati del voyage data recorder della scatola nera, che potrebbero aiutare a stabilire se la causa dell'incidente sia stato un guasto tecnico, come ritiene la compagnia di navigazione, un errore umano o se la colpa sia da attribuire ad una improvvisa raffica di vento o al mare mosso (ieri era a forza tre).

Sul luogo dell'incidente è intervenuto anche l'Ammiraglio ispettore Pietro Giuseppe Vella, direttore marittimo della Campania, che ha coordinato le attività di assistenza ai passeggeri e anche i primi accertamenti, oltre al personale della Capitaneria di Porto di Napoli ed ai tecnici del Rina, il Registro Navale. La nave, secondo le prime ricostruzioni, un traghetto veloce costruito nel 1999, era partita da Capri, dove era in corso il G7 Esteri, alle ore 9,10, con 164 passeggeri a bordo. L'incidente sarebbe avvenuto nella fase di ormeggio al Porto, quando, per motivi ancora da accertare, l'imbarcazione si è scontrata sul molo all'altezza dell'ormeggio numero 9. I passeggeri erano già tutti in piedi, pronti a scendere. Da qui, la caduta e il ferimento di molti, come raccontato anche a Fanpage.it, che hanno perso l'equilibrio a causa dell'urto.

Sono 44 i feriti accertati, portati in ospedale, dei quali 35 già dimessi nella serata di ieri. Altri 9 sono rimasti in osservazione. Tutti codici bianchi, gialli, verdi o azzurri, nessuno rosso. L'impatto è avvenuto attorno alle ore 10,14. Il traghetto ha sbattuto sull'ormeggio, provocandosi un grosso danno sul lato sinistro della poppa. Si tratta di una nave normalmente utilizzata sulla linea Ischia-Procida-Napoli, che ieri era stata data in noleggio sulla linea Snav Capri-Napoli solo per passeggeri. Il giorno prima aveva lavorato sulla linea per Capri del G7 con Caremar. Le cause dell'incidente, come detto, sono ancora da accertare, anche se sembra possa essersi trattato di uno scarrocciamento, legato ad un'onda particolarmente alta e improvvisa. La relazione della Capitaneria di Porto sarà poi inviata al dipartimento per la sicurezza della navigazione e alla Procura di Napoli. La nave al momento resta ormeggiata al molo Beverello a disposizione della Guardia Costiera e del Registro navale italiano. L'incidente ieri ha provocato anche conseguenze per la regolarità dei servizi di collegamento da e per Capri, con l'annullamento di alcune corse veloci per l'isola azzurra.