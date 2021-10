Per non pagare il pedaggio scende dall’auto e alza la sbarra del casello con le mani Scende dall’automobile e alza manualmente la sbarra del casello autostradale per non pagare il pedaggio: una pericolosa “moda” che negli ultimi tempi, immortalata anche da altri automobilisti, si sta diffondendo per tutta Napoli. Ma si tratta di un pessimo modo (oltre che illegali) per risparmiare pochi euro: le telecamere dei caselli, infatti, riprendono tutto e i responsabili rischiano stangate anche penali.

A cura di Giuseppe Cozzolino

L'ultima "trovata" davvero poco furba per non pagare il casello autostradale arriva da Napoli, con l'auto ferma alla sbarra e uno dei passeggeri che scende per alzarla con le mani e fare così passare l'automobile. In un video di uno degli automobilisti in fila proprio al casello, si vedono tutti i passaggi di questa complicata operazione che, oltre a mettere a rischio l'incolumità della stessa persona, è anche molto poco redditizia: per pochi euro risparmiati, infatti, si viene comunque immortalati dalle telecamere di sicurezza presenti ad ogni casello, e dunque arriverà nella migliore delle ipotesi una multa salata, ma che rischia di vedere anche sanzioni penali vista la "volontarietà" del gesto.

Le immagini, non nuove tra Napoli e provincia, sono state diffuse dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli sui propri canali social. Tantissimi i commenti inferociti, per lo più di automobilisti corretti che hanno sempre pagato il casello autostradale e della Tangenziale, infuriati per le immagini in cui si mostrano quelli che vengono definiti "furbetti" ma che in realtà lo sono poco. Dalle immagini, infatti, si vedono anche le telecamere di videosorveglianza del casello e la targa dell'automobile in bella mostra: preludio che tra qualche mese non sarà difficile prevedere una maxi-multa e forse anche qualcosa di peggio per aver alzato manualmente la sbarra del casello. Immagini del genere si erano già viste nei mesi scorsi, come ad esempio in estate: automobilisti che scendevano dall'automobile per alzare la sbarra ed evitare il pedaggio, sempre senza curarsi neppure di evitare di essere ripresi dalle telecamere.