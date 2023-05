Per difendere la nipote colpisce un uomo alla testa col cric, arrestato nel Napoletano Un 63enne di Sant’Antonio Abate è stato arrestato per lesioni: per difendere la nipote ha colpito un uomo alla testa con un cric.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

È intervenuto in difesa della nipote e, senza pensarci due volte, ha afferrato il cric e ha colpito alla testa l'uomo che la stava minacciando. Episodio che poteva avere conseguenze ben più gravi, quello accaduto a Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, e che si è concluso con un 63enne in manette per lesioni personali aggravate e un uomo in ospedale con 10 giorni di prognosi. È successo in via Casa Aniello, nella zona centrale della cittadina, dove una ragazza si era fermata con l'automobile per uno pneumatico forato e stava aspettando che lo zio lo sostituisse.

Intanto, in un appartamento vicino, c'erano due uomini che litigavano animatamente. Le urla, sempre più forti, si sentivano distintamente dalla strada. Fino a quando la ragazza non ha attirato la loro attenzione e ha chiesto di smetterla, dicendo che in caso contrario avrebbe chiamato i carabinieri. È stata proprio questa intromissione a far precipitare la situazione: uno dei due litiganti è uscito di casa e si è diretto verso la giovane, con fare minaccioso e insultandola.

Lo zio della ragazza, un 63enne del posto, è intervenuto per difendere la nipote, si è parato davanti a quell'uomo, ha imbracciato il cric che stava utilizzando per sostituire la gomma e ha sferrato un colpo diretto alla testa. La vittima è stata accompagnata in ospedale, dove è stato sottoposto agli accertamenti diagnostici del caso; i medici hanno escluso conseguenze gravi e stilato una prognosi di 10 giorni. La vicenda è stata ricostruita dai carabinieri, che hanno rintracciato il 63enne e lo hanno arrestato per lesioni personali aggravate.