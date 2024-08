video suggerito

Per chi è nato a Napoli l'assicurazione auto costa di più, anche se vive a Milano Dai preventivi proposti su Segugio.it da cinque compagnie assicurative emerge che le tariffe proposte sono maggiori a chi è nato a Napoli, anche se vive altrove.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

A Napoli il prezzo medio della polizza Rca per un'automobile è di 580 euro all'anno, nettamente più alto dei 400 della media nazionale e poco più del doppio del prezzo medio di Aosta. Dati che emergono dalle rilevazioni dell'Ivass, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ma che si scontrano con la realtà: dalle simulazioni online su Segugio.it risulta che assicurare un veicolo a Napoli può costare dai quasi 800 ad oltre 3mila euro. E le differenze non sono soltanto sulla residenza: conta anche la città di nascita.

Quanto costa assicurare uno scooter a Napoli

Abbiamo provato a chiedere al sito dei preventivi per lo stesso profilo: 41 anni, impiegato, napoletano, diplomato, con tutti i punti sulla patente e zero incidenti, unico guidatore e senza box, che percorre 30mila km all'anno per lavoro e tempo libero. Il veicolo da assicurare è uno scooter Honda Sh 350 del 2024 (prezzo circa 6mila euro) con antifurto immobilizer/elettronico. A Napoli le tariffe variano dai 1.900 ai 3.300 euro. Si tratta di uno degli scooter più "di moda", vero. Quindi la simulazione è stata fatta anche con un Kymco Agility 150 del 2010 con lo stesso tipo di antifurto. Il risultato? Le stesse tre compagnie disponibili, le stesse tariffe precise al centesimo.

Se l'impiegato si trasferisse a Milano, per esempio in viale Monza, potrebbe spuntarla con 645 euro. La compagnia più costosa, quella che per Napoli chiede 3.289 euro, gli assicurerebbe lo scooter per 2.253 euro e 60 centesimi: sempre un costo esorbitante, ma mille euro in meno.

Nato a Napoli? L'assicurazione costa di più

Le tariffe, però, non prenderebbero in considerazione solo la residenza ma anche il comune di nascita. Il particolare, curioso, emerge sempre dalle simulazioni. Abbiamo provato a chiedere a Segugio.it i preventivi per quattro profili, identici tra loro fatta eccezione per il luogo di nascita. L'auto da assicurare, a partire dal 1 ottobre 2024, è sempre una Peugeot 208 del 2020, da acquistare usata, con antifurto elettrico/immobilizer. E la residenza è Milano, viale Monza, per tutti. L'unica differenza è il luogo di nascita: di volta in volta abbiamo inserito Napoli, Milano, Torino e Catanzaro.

I preventivi sono stati chiesti online alle 12.28 del 28 agosto 2024. Dalla risposta del sito, prendendo in esame cinque compagnie assicurative, pare che, con tutti gli altri parametri richiesti uguali, il comune di nascita influisca sulla tariffa proposta. E nemmeno poco.

I preventivi a confronto: per il napoletano è quasi il triplo

Nel primo caso il milanese e il torinese pagherebbero 886 euro, il catanzarese 1.030 e il napoletano 1.070. Anche con la seconda compagnia il soggetto nato a Napoli parte svantaggiato: pagherebbe 1.232 euro, il milanese 1.105, il torinese 1.115 e, meno di tutti, il catanzarese, "appena" 1.032 euro. La terza compagnia offre tariffe più vicine tra loro: per tutti 1.245 euro, tranne che per il catanzarese che ne pagherebbe 1.198. La quarta compagnia chiederebbe a tutti 1.795 euro, fatta eccezione per il catanzarese: nessun preventivo.

La quinta compagnia è, infine, quella con la differenza maggiore: il milanese e il torinese pagherebbero 1.346 euro, il catanzarese 1.180 euro. E il napoletano, anche lui residente a Milano, come tutti gli altri? 3.289 euro, quasi il triplo.

E se l'impiegato del preventivo, nato a Napoli, vivesse a Napoli? È presto detto e i risultati sono simili a quelli che si ottengono se il soggetto, nato a Milano, si trasferisse: la prima compagnia non restituisce tariffe, la seconda chiede 2.998 euro, la terza 3.038 euro, la quarta 3.500 e la quinta, quella della maggiore differenza con la residenza a Milano, farebbe un po' di sconto: 3.211 euro.