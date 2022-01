Per 7 anni incassa 80mila euro di pensione della madre morta: denunciata Una donna di 51 anni è stata denunciata dai carabinieri: per 7 anni ha percepito la pensione della madre, in totale circa 80mila euro, nonostante questa fosse morta.

A cura di Valerio Papadia

Ha continuato a percepire la pensione della madre per quasi 7 anni, nonostante questa fosse morta: una donna di 51 anni è stata denunciata a Marano, nella provincia di Napoli. Sono stati i carabinieri della locale stazione a scoprire la truffa messa in piedi dalla 51enne, già nota alle forze dell'ordine: secondo quanto appurato dai militari dell'Arma, la donna ha continuato a percepire la pensione della madre morta per quasi sette anni. La 51enne, in questo arco di tempo, nonostante la morte della madre, ha continuato ad intascare 650 euro di pensione sociale e 522 euro per l'accompagnamento: circa 80mila euro in totale, secondo quanto stabilito in fase di indagine dai carabinieri. Per le 51enne è scattata una denuncia penale alla competente Autorità Giudiziaria; inoltre, i carabinieri hanno richiesto e ottenuto che la pensione percepita illecitamente per anni fosse revocata.

Purtroppo casi del genere capitano più spesso di quanto si possa immaginare. Clamoroso quanto accaduto nel 2019 nella provincia di Caserta, dove i militari della Guardia di Finanza hanno scoperto un uomo che ha continuato a percepire la pensione della madre morta per ben 13 anni. I militari delle Fiamme Gialle hanno scoperto che nei confronti della donna, nonostante fosse morta nel 2006, continuavano ad essere erogate ben tre pensioni: una di invalidità, una di reversibilità e un ulteriore indennizzo per la cecità. Indagini più approfondite hanno svelato la truffa messa in piedi dal figlio della defunta: secondo quanto appurato dai finanzieri, l'uomo si sarebbe appropriato indebitamente di circa 300mila euro.