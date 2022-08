Per 40 anni cerca la tomba dell’amico d’infanzia: la trova in provincia di Avellino La storia è stata raccontata a Fanpage.it dalla nipote dell’uomo deceduto, che su Facebook ha trovato il post di un uomo belga cresciuto insieme a suo zio e che per 40 anni ha cercato la tomba del caro amico d’infanzia.

Una storia commovente quella che arriva dalla provincia di Avellino e che racconta dell'amicizia tra due uomini, cresciuti insieme in Belgio, terminata troppo presto a causa della prematura scomparsa di uno dei due: a raccontare la vicenda a Fanpage.it è Erika, la nipote di Angelo, scomparso prematuramente in un incidente a soli 21 anni e sepolto in Irpinia, precisamente a Forino. La giovane racconta che sua madre, sorella minore di Angelo, stava scorrendo la home di Facebook quando la sua attenzione è stata attirata dal post di un uomo di nome Walter, scritto in francese, che recitava: "Finalmente con gioia e emozione ti ho ritrovato. Le tue risate hanno fatto parte del mio quotidiano". Ad accompagnare la frase, una foto della tomba di Angelo, sepolto come detto nella provincia di Avellino.

Grazie a questo post, la nipote e la sorella di Angelo hanno scoperto che l'uomo, tale Walter, per 40 anni ha cercato la tomba del suo caro amico d'infanzia, scoprendo che si trovasse in Irpinia grazie a un contatto Facebook. Le due donne sono risalite anche alla storia dell'amicizia dei due uomini, cresciuti insieme nello stesso quartiere di una cittadina belga: la loro amicizia è stata talmente forte che i due hanno intrapreso, insieme, anche la carriera militare, fino a quando il loro legame è stato interrotto dalla prematura scomparsa di Angelo. Walter, che come detto, per 40 anni, ha cercato la tomba dell'amico, ha saputo che si trovava in Italia e, approfittando della vacanze in Sicilia, ha fatto tappa nella provincia di Avellino per rendere omaggio ad Angelo.