Per 4 anni picchia e insulta la moglie e le figlie: arrestato 47enne a Torre del Greco L’uomo è stato arrestato questa mattina dai carabinieri e portato nel carcere napoletano di Poggioreale.

A cura di Valerio Papadia

Per ben quattro anni ha picchiato, insultato, minacciato la moglie e le figlie: per questo, stamattina, giovedì 5 ottobre, un uomo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri a Torre del Greco, nella provincia di Napoli, per ordine del gip del Tribunale di Torre Annunziata e su richiesta della Procura oplontina.

Le indagini, condotte dai carabinieri della stazione di Torre del Greco e coordinare dai magistrati della Procura, hanno permesso di appurare che, a partire dal 2019 e fino ad oggi, il 47enne aveva cominciato ad assumere comportamenti violenti nei confronti della moglie e delle loro figlie: percosse, insulti e minacce frequenti che erano peggiorati con il passare degli anni.

Proprio l'ultima escalation di violenza ha indotto una delle vittime a recarsi dai militari dell'Arma e denunciare le violenze subite: in seguito alle indagini e ai gravi indizi di colpevolezza raccolti ai danni del 47enne, questa mattina come detto, i carabinieri hanno fatto scattare le manette. Il 47enn è stato portato nel carcere napoletano di Poggioreale, dove è a disposizione della competente Autorità Giudiziaria per il successivo interrogatorio di garanzia.