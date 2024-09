video suggerito

Peppe Di Napoli ringrazia i fan dall’ospedale: “Intervento riuscito, ora bisogna attendere” Il pescivendolo napoletano, molto noto sui social, ha aggiornato i fan sulle sue condizioni, dopo aver rivelato ieri di doversi sottoporre ad accertamenti per alcuni linfomi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Ci ha tenuto a rassicurare i tantissimi fan che lo seguono Peppe Di Napoli, pescivendolo di Pianura molto noto sui social, dopo che ieri aveva reso noti i suoi problemi di salute, facendo sapere di alcuni linfomi che gli avevano trovato durante dei controlli e la necessità di doversi sottoporre a un intervento per effettuare indagini più approfondite. Ebbene, nella giornata odierna Di Napoli è tornato sui social per informare i fan, ma soprattutto per ringraziarli per tutto l'amore che gli hanno dimostrato. Pubblicando una foto dal suo letto di ospedale, il noto pescivendolo napoletano ha scritto:

I miei social sono letteralmente inondati di amore! Vi pubblico questa foto per farvi sapere che l’intervento è andato alla grande, adesso attendiamo fiduciosi la risposta della biopsia. Non so come ringraziarvi e non so come ho fatto a meritare tutto questo affetto! Grazie grazie grazie. Mi riprenderò prestissimo! A presto

Una foto, dunque, per rasserenare i suoi follower, che invece ieri erano stati allarmati da un'altra foto, la cui didascalia era però di tutt'altro tenore. Di Napoli si era infatti mostrato in una corsia di una nota clinica partenopea prima di sottoporsi all'intervento, poi evidentemente eseguito oggi. "Domani dovrò affrontare il mio primo intervento perché facendo alcune visite sono stati trovati nel mio corpo vari corpi estranei, tanti piccoli linfomi che mi sono venuti a trovare" aveva scritto.