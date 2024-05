video suggerito

Pensionata trovata morta con una fascia attorno al collo nel cimitero di Avellino: c'è l'indagine La donna 72enne era scomparsa di casa ieri mattina. Ritrovata morta all'interno di una cappella privata familiare. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Il corpo senza vita di una donna di 72 anni è stato ritrovato all'interno di una cappella privata nel cimitero di Avellino. La donna morta era riversa a terra e sarebbe stata ritrovata con una fascetta di plastica stretta attorno al collo. Non sono ancora chiare, al momento, le cause del decesso. Sul posto sono arrivati subito le forze dell'ordine e il medico legale, per un primo esame esterno. I carabinieri, che hanno effettuato il ritrovamento insieme agli agenti della polizia locale, stanno indagando su quanto accaduto.

La donna era scomparsa di casa ieri mattina

Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe una insegnante in pensione di 72 anni. L'anziana sarebbe uscita di casa, ieri mattina, martedì 28 maggio 2024, senza farvi più ritorno. Di lei si sarebbero perse le tracce. A lanciare l'allarme, secondo le prime informazioni, sarebbero stati i familiari, preoccupati dalla scomparsa della donna.

Immediatamente sono partite le ricerche, condotte dai carabinieri del Nucleo operativo del Comando provinciale, che, insieme agli agenti della Polizia Municipale, questa mattina hanno fatto il tragico ritrovamento. La donna si trovava all'interno della cappella di famiglia e avrebbe avuto una fascetta di plastica stretta intorno al collo. Ma non è chiaro, al momento, se questo dettaglio possa aver portato al suo decesso. Solo i successivi ed eventuali accertamenti medico-sanitari potranno chiarire cosa possa averne causato la morte.

Il corpo portato in ospedale per accertamenti

Sono in corso le indagini degli investigatori, coordinate dalla Procura della Repubblica di Avellino, per cercare di ricostruire quanto accaduto e accertare le cause del decesso. Il corpo della donna è stato trasportato, intanto, presso l'obitorio dell'ospedale in attesa delle disposizioni della magistratura.