Pedone investito a via Manzoni, è in ospedale con gravi fratture e un trauma cranico Un uomo di 65 anni investito a via Manzoni: l'autista si è subito fermato a prestare soccorso. La vittima è in ospedale con diverse fratture e un trauma cranico.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un uomo di 65 anni è stato investito oggi a Napoli su via Manzoni ed è ora ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli con numerose fratture ed un trauma cranico. La vittima è stata portata in codice giallo al nosocomio partenopeo: l'incidente è avvenuta all'altezza del civico 155 di via Manzoni.

Dopo il primo ricovero al Fatebenefratelli, l'uomo è stato portato all'ospedale San Paolo di Fuorigrotta, dove è stato sottoposto ad altri esami strumentali. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente: secondo i primi accertamenti, il 65enne sarebbe stato investito da un'automobile che viaggiava dal Vomero in direzione della funicolare di via Manzoni. L'uomo alla guida si è subito fermato a prestare soccorso ed ha allertato il 118, giunto subito sul posto con un'ambulanza. La sezione infortunistica stradale della polizia municipale sta indagando sulla vicenda dopo i rilievi svolti sul posto.