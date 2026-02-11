Pd Napoli, ecco tutti i nomi della nuova assemblea. Dinacci, strada in salita fra Amministrative, Bagnoli e Politiche

Francesco Dinacci segretario Pd metropolitano di Napoli: candidato unitario dopo l’accordo interno. E ora le sfide su Comuni, campo largo e Politiche 2027.

Francesco Dinacci è il nuovo segretario del Partito Democratico metropolitano di Napoli (cioè città più provincia). Arriva al traguardo del voto dei circoli, che sarà confermato dai 120 delegati dell'assemblea provinciale il prossimo 20 febbraio, come candidato unitario. I circoli dicono: 3.308 iscritti, 7 le schede nulle e 27 le schede bianche, con Dinacci e la lista a lui collegata hanno ottenuto 3.274 voti validi.

Il percorso per arrivare a questa sintesi dice molte altre cose. In primis: questo è il risultato di un accordo raggiunto nell'autunno scorso. All'epoca, l'area del cosiddetto "correntone Schlein", ovvero Areadem (Franceschini, a Napoli è Teresa Armato), Areadems (Orlando, a Napoli è Marco Sarracino), Articolo Uno (Speranza e Bersani, a Napoli rappresentati proprio da Dinacci) hanno dovuto ingoiare l'amara pillola di vedere Piero De Luca, figlio di Vincenzo, scalare il partito come segretario regionale, parte dell'accordo per il via libera a Roberto Fico candidato in Regione.

Ora che le Regionali sono passate e con esse anche la composizione di giunta e commissioni consiliari, l'altra parte dell'accordo ha avuto seguito: alla segreteria napoletana, finora guidata da Peppe Annunziata, arriva l'area del correntone Schlein con l'aiuto degli altri, alcuni più convinti, taluni meno. Tra i maggiorenti locali, l'attuale vicepresidente della giunta regionale Mario Casillo n0n ha fatto obiezioni; l'eurodeputato Lello Topo, invece, aveva ed ha dubbi sulla leadership di Dinacci anche se poi il suo appoggio c'è stato, così come c'è stato quello degli altri aggregati minori (i consiglieri regionali Dem Massimiliano Manfredi, presidente del Consiglio regionale e Bruna Fiola, presidente della commissione Politiche Sociali).

Una minoranza si è comunque creata in questo processo: è quella della presidente del Consiglio comunale di Napoli Enza Amato, area Boccia, che ha incassato il 5% circa di delegati per agevolare il ritiro alla chetichella della candidata inizialmente in opposizione a Dinacci, Nora Di Nocera.

Dinacci avrà una strada in salita. Anzitutto dovrà scontrarsi con Piero De Luca (che gli ha pure preso la stanza nella sede del Pd di via Santa Brigida), caratterialmente i due sono agli antipodi.

Spiega il neo segretario cittadino: «Da oggi avvierò un confronto con le voci del mondo della cultura, dell'economia e del sociale, perché abbiamo bisogno innanzitutto di una riflessione più attenta sull'agenda di governo, sui temi e le priorità attorno ai nodi dello sviluppo della città di Napoli e della area metropolitana nella nuova fase della Regione Campania. È l'inizio di un cammino di un ascolto esterno, che dovrà attraversare il lavoro di iniziativa politica per i prossimi anni»

Quali sono le prime sfide? In provincia la triade Ercolano-Portici-San Giorgio. In questi grossi e importanti Comuni vesuviani si voterà, visto che i sindaci Ciro Buonajuto, Enzo Cuomo, Giorgio Zinno sono tutti a vario titolo in Regione. E qui rischia di implodere il campo largo per aspettative, teorie e desideri di candidature. Poi, ovviamente le Amministrative a Napoli e le Politiche del 2027: due appuntamenti fondamentali per consolidare le leadership.

I delegati dell'Assemblea Provinciale Pd Napoli