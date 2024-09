video suggerito

Pazienti anziani legati al letto all’ospedale San Paolo di Napoli: l’Asl apre un’inchiesta Un video mostra due pazienti anziani legati al letto nel reparto di Neurologia del nosocomio di Fuorigrotta. L’Asl Napoli 1 Centro ha avviato una indagine interna per. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Due pazienti anziani legati alle sponde del letto con brandelli di lenzuola nel reparto di Neurologia dell'ospedale San Paolo di Napoli. A raccontare la vicenda, con tanto di video girato all'interno del nosocomio di Fuorigrotta, è Il Mattino, che ha raccolto la denuncia di una persona, recatasi in visita a un paziente di 92 anni, ricoverato nei giorni scorsi al San Paolo per un improvviso problema neurologico. La persona che ha denunciato la vicenda al quotidiano ha girato anche un video all'interno del reparto, nel quale si vedono due pazienti anziani legati alle barriere laterali dei letti d'ospedale con dei pezzi di lenzuola.

L'Asl Napoli 1 Centro ha aperto un'inchiesta sull'accaduto

Per fare piena luce sulla vicenda, l'Asl Napoli 1 Centro, competente sulle strutture sanitarie del capoluogo campano, ha aperto una indagine interna per verificare eventuali responsabilità nell'accudimento dei due pazienti. Già nel 2017 l'ospedale San Paolo era finito al centro delle cronache a causa di un video, che in quel caso mostrava una paziente distesa nel suo letto, assalita dalle formiche.