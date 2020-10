in foto: immagine di repertorio

Un uomo di 70 anni, positivo al coronavirus, è deceduto nella mattinata di oggi, 11 ottobre, nel Pronto Soccorso dell'ospedale Cotugno di Napoli; l'uomo, a quanto apprende Fanpage.it, era stato inizialmente accompagnato al Pellegrini, ma dopo una lunga attesa il mezzo di soccorso aveva dovuto cambiare destinazione e si era quindi diretto all'ospedale collinare. I parenti del paziente hanno lamentato dei ritardi nei soccorsi, mentre l'ospedale Cotugno, con una nota, ha spiegato che l'uomo era già arrivato in condizioni gravissime e che i medici hanno tentato di rianimarlo per circa un'ora, senza riuscire a stabilizzare i suoi parametri. Oggi, a quanto apprende Fanpage.it, erano chiusi per sanificazione i Pronto Soccorso del San Paolo, dell'Ospedale del Mare, della clinica Villa Betania e del San Giovanni Bosco.

Stando a quanto ricostruito i familiari dell'uomo, che già soffriva di diabete, ipertensione e altre patologie ed era risultato positivo al coronavirus, avrebbero chiesto il ricovero nei giorni scorsi ma sarebbe stata paventata loro la possibilità di un trasferimento fuori regione per mancanza di posti letto. Ieri mattina, col peggiorare delle sue condizioni, i parenti avrebbero di nuovo chiesto il ricovero. Il settantenne era così stato portato al Pronto Soccorso del Pellegrini, dove però non è stato possibile ricoverarlo per mancanza di posti adatti: l'unico disponibile, inizialmente individuato dalla centrale operativa, sarebbe stato occupato poco prima da un altro trasferimento. L'ambulanza è quindi ripartita verso il Cotugno, dove sarebbe rimasta in attesa parecchi minuti mentre veniva preso in carico un altro paziente arrivato poco prima con un altro mezzo di soccorso. Il decesso è avvenuto circa un'ora dopo, all'interno del Cotugno.

"Il paziente, di 70 anni, diabetico e iperteso e con altre comorbidità, è arrivato con ambulanza del 118 presso il presidio ospedaliero in condizione gravissime ed è stato assistito, senza alcuna attesa, dal personale sanitario – si legge in una note dell'Azienda Ospedaliera dei Colli, di cui fa parte il Cotugno – al momento del ricovero in Pronto Soccorso presentava una saturazione molto bassa ed è stato sottoposto a emogasanalisi e altri esami che hanno confermato il grave quadro di insufficienza respiratoria. Immediatamente gli sono stati somministrati ossigeno ad alti flussi e terapia steroidea e sono stati allertati i rianimatori, ma il quadro di insufficienza respiratoria è peggiorato ed è stato necessario ricorrere a manovre rianimatorie per circa un’ora senza, tuttavia, riuscire a ristabilire la funzione cardiorespiratoria".