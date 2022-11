Paura per Sandro Ruotolo, il giornalista intubato e sedato: “Ora è passata, viva il servizio sanitario nazionale” Il giornalista ed ex parlamentare Sandro Ruotolo in Rianimazione a causa di un broncospasmo: “Mi hanno preso in tempo dopo aver perso conoscenza, ringrazio pubblicamente queste donne, questi uomini, medici, infermieri del servizio sanitario pubblico”.

Sandro Ruotolo è un giornalista televisivo, conosce benissimo il valore dell'immagine e l'impatto che ha sulle persone. Quando ha deciso di mostrare la sua immagine coi tubi dell'ossigeno, in un reparto di terapia intensiva lo ha fatto non per la voglia di farsi vedere «ecce homo», ma per far passare un messaggio politico, più che personale: «Viva il servizio sanitario nazionale del nostro Paese».

Cosa è successo all'ex senatore e giornalista Rai, protagonista del racconto di tante fasi del nostro Paese, simbolo anti-camorra e da anni sotto scorta, lo spiega lui stesso, da cronista, dal letto d'ospedale: «Solo ora vi posso raccontare quello che mi è successo negli ultimi dodici giorni. E ve lo posso raccontare perché sono vivo e mi ha salvato la vita il servizio sanitario nazionale del nostro Paese. Mi hanno preso in tempo».

Ecco la cronistoria di quanto accaduto:

Domenica 23 ottobre. Un broncospasmo mi blocca la respirazione. Chiamo il 118.

In 4 minuti arriva l’autoambulanza. Perdo subito conoscenza. Codice rosso. Sedato e intubato per due giorni e mezzo. E poi la rianimazione in un ospedale romano, per tutti questi giorni fino al passaggio in reparto, avvenuto oggi pomeriggio. Ringrazio pubblicamente queste donne, questi uomini, medici, infermieri del servizio sanitario pubblico. Tutti, ma proprio tutti, li ringrazio per la passione, la professionalità, l’impegno. So che tanti amici hanno pregato per me nei momenti più drammatici. E li ringrazierò per sempre. Volevo aspettare di uscire dalla rianimazione prima di parlarne pubblicamente.

Tantissimi, ovviamente, i messaggi di auguri e di pronta guarigione al giornalista napoletano. Fra i primi quelli di don Maurizio Patriciello, parroco della Terra dei Fuochi, di Nello Scavo, giornalista di Avvenire.