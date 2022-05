Paura per Emmanuele Palumbo, 23 anni: è scomparso da Napoli da 10 giorni Il giovane è stato avvistato l’ultima volta alle prime luci del mattino di domenica 15 maggio all’aeroporto di Capodichino. Svariati appelli per ritrovarlo.

A cura di Valerio Papadia

C'è apprensione, a Napoli, per le sorti di Emmanuele Palumbo, giovane di 23 anni scomparso ormai da 10 giorni: le tracce del ragazzo si sono perse, infatti, lo scorso 15 maggio. Stando a quanto si apprende, Emmanuele è uscito di casa e, l'ultima volta, è stato avvistato, intorno alle 5 del mattino di domenica 15 maggio appunto, all'aeroporto napoletano di Capodichino: è probabile, dunque, che sia partito, ma da allora non si hanno sue notizie. Il cellulare del ragazzo, da quel giorno, risulta spento, mentre non è possibile nemmeno contattarlo sui social network, dal momento che il 23enne non avrebbe profili attivi. Dal giorno della sua scomparsa, preoccupati, il papà, la mamma e la sorella di Emmanuele Palumbo hanno diffuso appelli per ritrovarlo. I famigliari del ragazzo hanno condiviso informazioni utili, come ad esempio i vestiti indossati da Emmanuele il giorno della scomparsa: quando è uscito di casa, il 23enne indossava un jeans, una giacca blu con le strisce gialle del Barcellona e uno zainetto Puma.

