Paura all'Aeroporto di Napoli, donna minaccia di lanciarsi ma viene salvata dall'Esercito I militari dell'operazione Strade Sicure sono intervenuti all'Aeroporto di Capodichino, calmando la donna e riuscendo a trarla in salvo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Ministero della Difesa

Attimi di paura all'Aeroporto di Capodichino di Napoli, dove una donna ha minacciato di lanciarsi dal secondo piano dello scalo partenopeo, ma è stata salvata dall'intervento tempestivo dei militari dell'Esercito Italiano che sono riusciti a raggiungerla, richiamati dalle urla dei passanti, e poi a calmarla e a trarla in salvo. L'episodio è accaduto nella giornata di ieri, venerdì 27 settembre 2024. Sul posto sono intervenuti i militari impegnati nell'operazione Strade Sicure, che hanno compiuto l'eroico salvataggio. A raccontare l'accaduto è lo stesso Ministero della Difesa, con un post pubblicato su X:

Capodichino (NA) Una pattuglia dell'@esercitoitalianoStrade Sicure, allertata dalle grida dei passanti, è intervenuta per salvare una donna che stava per compiere un gesto disperato lanciandosi dal 2° piano dell'aeroporto. Raggiunta, i militari sono riusciti a convincerla a desistere per poi affidarla alle cure del personale sanitario. Difesa al servizio della collettività.

Paura all'Aeroporto di Napoli, donna salvata dall'Esercito

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, la pattuglia dell'Esercito, era impegnata nel controllo del territorio, nell'ambito dell'operazione Strade sicure, quando i militari sono stati richiamati dal trambusto. Diversi utenti dell'aeroporto hanno iniziato ad urlare che c'era una donna in procinto di compiere un gesto disperato. La donna stava minacciando di lanciarsi dal secondo piano dello scalo partenopeo.

A quel punto, i militari dell'Esercito non ci hanno pensato due volte. Hanno raggiunto immediatamente la donna e le si sono avvicinati con circospezione, per non spaventarla ulteriormente. Poi sono riusciti a calmarla e a convincerla a desistere dal compiere il gesto estremo. La donna è stata quindi messa in sicurezza e, successivamente, è stata affidata alle cure del personale sanitario dell'ambulanza del 118, giunto sul posto.