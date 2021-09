Paura a Poggiomarino: fulmine colpisce una palma e la incendia Una palma è andata a fuoco dopo essere stata colpita da un fulmine nel pomeriggio di oggi, 8 settembre, a Poggiomarino, in provincia di Napoli. Paura per i residenti che hanno visto la pianta avvolta dalle fiamme, ma l’incidente non ha causato ingenti danni: il rogo non ha minacciato le abitazioni né si è esteso alla folta vegetazione circostante.

A cura di Nico Falco

Paura a Poggiomarino, in provincia di Napoli, per una palma che si è incendiata nel pomeriggio di oggi, 8 settembre: il fuoco è stato causato da un fulmine, che ha centrato la pianta e ha innescato le fiamme. In pochi istanti le foglie hanno completamente preso fuoco, l'incendio ha raggiunto anche il legno dello stelo bruciandone diversi metri. La fotografia è stata pubblicata sul gruppo Facebook Radiotelepoggiomarino, che raccoglie poco meno di 4mila utenti, molti dei quali vivono proprio nel comune del Napoletano.

L'incidente è avvenuto in un'area ricca di vegetazione tra via Nocelleto e via XXIV Maggio. Molte le persone preoccupate nel vedere le fiamme, soprattutto perché non è stata chiara da subito la causa e per la vicinanza dalla pianta ad altri arbusti che avrebbero potuto prendere fuoco a loro volta e a diversi edifici abitati. A quanto si apprende, però, l'incendio non ha causato particolari danni oltre a quelli alla pianta. Le fiamme, infatti, per fortuna non si sono estese agli alberi vicini e non hanno minacciato le abitazioni che si trovano a una manciata di metri; non risultano feriti. Il rogo ha causato limitati disagi: il forte vento ha spinto il fumo e verso le case delle vicinanze, ma senza causare allarmi.