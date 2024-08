Paura a Ischia, portellone del traghetto si sgancia e colpisce imbarcazione che fa rifornimento

video suggerito

A cura di Redazione Napoli

La paura c'è stata ed è stata immortalata da decine di cellulari accesi a immortalare ciò che è accaduto stamane a Ischia Porto: un incidente verificatosi alle prime ore del giorno che ha coinvolti un traghetto, in arrivo da Napoli ed una piccola imbarcazione spazzamare che si apprestava a fare rifornimento di carburante. La nave Driade, partita da Napoli alle ore 6, non è riuscita a sbarcare i passeggeri ed i veicoli imbarcati sulla terraferma a causa di un guasto che ne ha bloccato il portellone.

Si è così deciso di far sbarcare da una porta laterale i passeggeri e per consentire tale manovra la nave si è affiancata alla banchina. Però, nel frattempo, una piccola imbarcazione spazzamare si è avvicinata al traghetto per ormeggiarsi alla banchina dove si trova l'impianto di rifornimento carburante. All'improvviso, una cosa inattesa e grave: il portellone della nave si è sganciato e una pesante catena, che serve a sostenerlo, si è staccata colpendo come una frusta un lato del piccolo spazzamare che ha ondeggiato violentemente ma senza affondare. A bordo della imbarcazione c'erano due persone. Illese per miracolo anche se spaventate.

Lo spazzamare ha subito invece diversi danni, i passeggeri del Driade sono sbarcati da una porta laterale e le corse operate da quel molo sono state dirottate al porto di Casamicciola con forti disagi per i passeggeri che si sono trovati a dover partire o arrivare in un altro approdo. Aperta un'inchiesta della Guardia Costiera sulla vicenda.