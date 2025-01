video suggerito

Patrizio Spasiano e Pompeo Mezzacapo, morti a 10 giorni di distanza nella stessa azienda di Gricignano d’Aversa Si indaga per comprendere le cause della fuga di ammoniaca nella Frigocaserta srl di Gricignano d’Aversa, nel Casertano, in cui ha perso la vita il 19enne Patrizio Spasiano. Nella stessa azienda, meno di due settimane fa, un altro incidente mortale, costato la vita a Pompeo Mezzacapo, 39 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

33 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vigili del fuoco con le tute speciali per difendersi dall'ammoniaca

Due morti sul lavoro, nella stessa azienda, a distanza di nemmeno due settimane l'uno dall'altro, precisamente in dieci giorni. Una circostanza sicuramente sfortunata, ma anche preoccupante, sulla quale si dovrà fare luce, quella della Frigocaserta srl di Gricignano d'Aversa, nella provincia di Caserta, dove ieri, venerdì 10 gennaio 2025, è morto Patrizio Spasiano, operaio di 19 anni, assunto circa tre mesi fa, ucciso da una fuga di ammoniaca. In circostanze diverse, proprio in conclusione del 2024, il 31 dicembre scorso, nella stessa azienda ha invece perso la vita Pompeo Mezzacapo, operaio di 39 anni, investito e ucciso da un muletto.

A proposito dei due operaio deceduti nello stabilimento, l'Associazione Giuseppe Dell'Omo, che si occupa proprio di morti sul lavoro, ha dichiarato: «È vergognoso e inaccettabile che, nel giro di poche settimane, due operai abbiano perso la vita nella stessa azienda a Gricignano di Aversa. Questa drammatica situazione richiede un intervento immediato da parte della Procura della Repubblica di Napoli Nord, non solo per fare giustizia per queste due vite spezzate, ma anche per adottare provvedimenti che portino alla chiusura di questa azienda. Non possiamo tollerare che in nome del profitto vengano messe a rischio le vite dei lavoratori. Oggi ricordiamo con dolore le due vittime: Patrizio Spasiano di 19 anni e Pompeo Mezzacapo di 39 anni, giovani che hanno perso la vita mentre svolgevano il proprio lavoro. A loro e alle loro famiglie va il nostro più profondo cordoglio e il nostro impegno a fare in modo che tragedie simili non accadano mai più».

Patrizio Spasiano, ucciso da una fuga di ammoniaca: intossicati tre colleghi

L'incidente in cui ha perso la vita l'operaio 19enne si è verificato, come detto, nel pomeriggio di ieri, venerdì 10 gennaio. Patrizio Spasiano era impegnato, insieme a tre colleghi, nella manutenzione di un serbatoio quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, si è verificata la fuga di ammoniaca. I tre colleghi sono riusciti ad uscire e sono rimasti intossicati, mentre il 19enne è rimasto intrappolato, perdendo la vita; il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco soltanto qualche ora più tardi, a causa della nube tossica che si è creata dopo la fuga di ammoniaca.

Proprio per questo, è stato necessario evacuare l'intera azienda e quelle limitrofe. Anche le amministrazioni comunali di Gricignano d'Aversa e delle aree circostanzi, come Lusciano e Teverola, hanno invitato la cittadinanza a tenere chiuse porte e finestre e a limitare le uscite e la permanenza all'aria aperta, per paura di possibili intossicazioni dovute alla nube tossica.

Pompeo Mezzacapo, schiacciato da un muletto: c'è un indagato

Pompeo Mezzacapo

L'altro decesso sul lavoro alla Frigocaserta srl di Gricignano d'Aversa risale al 31 dicembre 2024: la vittima è Pompeo Mezzacapo, 39enne di Capodrise. L'operaio, sposato e con tre figli, è stato schiacciato da un muletto mentre stava lavorando nello stabilimento. Sulla morte di Mezzacapo indaga la Procura di Napoli Nord, che ha iscritto nel registro degli indagati un manager dell'azienda.