Patch Adams all’ospedale Santobono di Napoli, ha regalato sorrisi ai bimbi ammalati Visita a sorpresa di Patch Adams all’Ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Il medico travestito da clown ha fatto sorridere i piccoli pazienti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto dal gruppo FB SOS – Sostenitori Ospedale Santobono

Visita a sorpresa di Patch Adams, il famoso medico americano inventore della clownterapia, all'Ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Adams è arrivato nel presidio sanitario dell'Arenella oggi pomeriggio e ha fatto sorridere i piccoli pazienti, ma anche medici e infermieri, con il suo humour irresistibile. Patch Adams, vero nome Hunter Doherty Adams, è il fondatore del Gesundheit! Institute. La sua attività è diventata famosa anche grazie al film del 1998, a lui ispirato, interpretato da Robin Williams.

Ogni anno, Patch Adams organizza gruppi di volontari, provenienti da tutto il mondo, per far visita ai pazienti ricoverati presso vari ospedali del mondo. Assieme ai suoi amici, tutti travestiti da clown, Adams regala sorrisi e battute agli orfani e agli ammalati. Questa volta ha deciso di far visita ai piccoli pazienti dell'Ospedale Santobono di Napoli, centro di riferimento regionale per la pediatria.

Le foto della visita sono state pubblicate dal gruppo Facebook SOS – Sostenitori Ospedale Santobono, che commenta:

Se vedete in giro un pullman di persone un po’ strambe e colorate, non vi preoccupate, state per essere sommersi dalla gioia e dalla felicità dei clown terapisti della Gesundheit Institute foundation del dottor Patch Adams!!! un gruppo di 30 clown terapisti provenienti da ogni angolo d’Europa, da qualche giorno é in giro a Napoli per portare una “cura gioiosa” dove c’è sofferenza!Il dr. Adams é l’inventore e teorizzatore della clownterapia, detta anche terapia del sorriso, che è l'applicazione di tecniche di clownerie in ambito sanitario, allo scopo di migliorare l'umore dei pazienti, familiari e accompagnatori. Oggi noi della SOS Sostenitori Ospedale Santobono abbiamo avuto l’onore di essere dei loro, in un emozionante giro nei reparti a giocare con i bambini…Grazie Patch e grazie ragazzi!