Pastori del 1700 ritrovati dopo 45 anni: rubati nel 1978 nella chiesa di Santa Maria la Nova a Napoli Le preziose statuine erano state rubate da un presepe allestito nel Natale del 1978 nella chiesa di Santa Maria la Nova, nel cuore di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Sembravano spariti nel nulla, di loro non si hanno avuto notizie per 45 anni, ma grazie al lavoro dei carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli sono stati ritrovati: si tratta di quattro preziosi pastori napoletani del 1700, rubati proprio 45 anni fa nel cuore di Napoli. Le preziose statuine sono state trafugate nel 1978 da un presepe allestito per il Natale di quell'anno all'interno della chiesa di Santa Maria la Nova, nel centro storico partenopeo.

Le preziose statuine erano state messe in vendita su internet

Le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli, sono partite dopo la denuncia del figlio dell'uomo che, nel 1978, possedeva i pastori rubati: il giovane, infatti, aveva notato proprio quei pastori appartenuti al padre pubblicizzati online. I carabinieri, grazie anche alle fotografie dell’epoca, ancora conservate e inserite nella Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti, hanno verificato che quelli pubblicizzati su internet erano effettivamente parte dei preziosi pastori rubati nel 1978; altre statuine rubate erano invece state messe in vendita attraverso una nota casa d'aste partenopea.

I carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli sono così riusciti a mettere le mani sui quattro preziosi pastori, risalenti al 1700, che sono così stati recuperati. Ignoti, al momento, gli autori del furto, che come detto è datato 1978.