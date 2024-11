Passante si accascia alla Pignasecca a Napoli: salvato da una infermiera con il massaggio cardiaco

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Una storia a lieto fine quella che arriva dalla Pignasecca, nel cuore di Napoli, dove un passante che camminava per strada si è improvvisamente accasciato per terra: fortunatamente, alla scena ha assistito una giovane infermiera, in quel momento libera dal servizio, che è subito intervenuta, praticando il massaggio cardiaco all'uomo e salvandogli la vita.

Sabrina Pepe, infermiera in servizio presso il reparto di Neonatologia dell'ospedale San Paolo, a Fuorigrotta, stava camminando in via Pignasecca, tra le strade più caratteristiche del centro di Napoli per la presenza dello storico mercato, quando ha notato un uomo sui 50 anni che, come lei, stava passeggiando in strada, accasciarsi improvvisamente.

"Credevo fosse inciampato – racconta Sabrina – ma poi mi sono girata e l'ho visto seduto sofferente sul gradino di un negozio, con il braccio sinistro stretto al petto. Intuisco subito cosa sta succedendo e torno indietro di corsa. Si avvicina un altro signore uscito dal negozio. Dopo pochi attimi il malcapitato perde conoscenza. Lo scuoto, ma l'assenza di respiro e il polso carotideo sono sintomi chiari".

La giovane infermiera non pere tempo e inizia a praticare all'uomo il massaggio cardiaco. "Il signore, nel frattempo, riprende ad avere dei piccoli movimenti spontanei e vista la vicinanza al nosocomio carichiamo l'uomo in un'auto fermata poco prima e ci rechiamo al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini".

Nel nosocomio del centro storico partenopeo, il malcapitato viene ricoverato in codice rosso. Sabrina Pepe, però, dopo circa un'ora è tornata in ospedale, determinata a ricevere notizie sulle sue condizioni, ma anche spaventata che possano essere brutte. "E invece mi riferiscono che l'uomo ce l'ha fatta. È stabile. Il peggio è passato".