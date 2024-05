Passa 872 volte sulla Tangenziale di Napoli senza mai pagare il pedaggio, condannata a 6 mesi di carcere

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Passa 872 volte al casello della Tangenziale di Napoli senza mai pagare il pedaggio. Una donna adesso è stata condannata a 6 mesi di carcere, per il reato di insolvenza fraudolenta e continuata, oltre al risarcimento del danno, al rimborso dei pedaggi, ed al pagamento delle spese legali. Una condanna esemplare, senza contradditorio e senza processo, per l'automobilista morosa reiterata che ha eluso i controlli innumerevoli volte. A motivare la decisione del giudice la circostanza che il reato è stato perpetrato più volte.

Ma come ha fatto la donna a passare il casello senza mai pagare per tutte queste volte? In pratica, secondo quanto ricostruito, la donna passava attraverso le corsie riservate ai possessori di Telepass o viacard, nonostante non avesse gli strumenti elettronici per il pagamento. Con la sua autovettura, quindi, si accodava agli altri autoveicoli che la precedevano in possesso di regolare dispositivo idoneo al pagamento, eludendo in questo modo il pagamento del pedaggio.

Questa pratica illegale, però, non è passata inosservata al sistema di videosorveglianza della Tangenziale. Gli occhi elettronici, infatti, monitorano tutte le piste 24 ore al giorno ed hanno documentato i passaggi continuativi. In questo modo, sono stati accertati i ripetuti illeciti.

Sulla scorta della documentazione acquisita, quindi, Il Gip del Tribunale di Napoli, su querela presentata dalla Società Tangenziale di Napoli S.p.A., ha emesso nei confronti della donna il decreto penale di condanna, senza contradditorio e senza processo, (attesa anche l’abitualità della condotta) per aver transitato per ben 872 volte sulla Tangenziale senza mai pagare il pedaggio.

La magistratura, sempre più spesso e con rapidità sanziona, come dovuto, il comportamento illecito di chi tenta di non pagare il pedaggio autostradale quando dovuto. Condotta scellerata che comporta gravi conseguenze a chi si rende responsabile di tale illecito, che come ribadito dalla Magistratura rappresenta un vero e proprio reato penale”.