Pasqua e Pasquetta con la neve in Irpinia, da Montevergine al Lago Laceno Neve da Montevergine al Lago Lacena: la Pasqua in Irpinia è all’insegna del freddo. Anche Pasquetta sarà all’insegna del gelo in tutta la Campania.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il Lago Laceno nella giornata di Pasqua. Foto Facebook Lago Laceno

Neve sull'Irpinia: da Montevergine al Lago Laceno, sui rilievi più alti della provincia avellinese la distesa bianca la fa da padrona. Una Pasqua ed una Pasquetta, dunque, particolarmente insolite: soprattutto al Lago Laceno, nel territorio di Bagnoli Irpino, dove la neve è caduta copiosa nelle scorse ore. Nel giorno di Pasquetta dedicato alle gite fuori porta, sarà dunque uno scenario tipicamente invernale ad accogliere i tanti visitatori attesi in zona.

In tutta la Campania però il freddo prosegue senza sosta: già oggi, venti di tramontana hanno soffiato un po' ovunque, con temperature particolarmente basse rispetto alle medie stagionali. Niente piogge, invece, almeno in queste ore. Ma non è escluso che proprio nel Lunedì in Albis dedicato alla Pasquetta alcune perturbazione non possano rovesciarci nella regione, ed anche sull'Irpinia. In questo caso, però, la pioggia è attesa per due motivi: porterebbe allo scioglimento della neve in alta quota e, contemporaneamente, contribuirebbe ad aumentare le temperature percepite, frenando anche in qualche modo l'effetto dei venti di tramontana.

Già nei giorni scorsi il professor Adriano Mazzarella, meteorologo e fisico, già professore di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli, aveva anticipato in una intervista a Fanpage.it il meteo instabile per i giorni di Pasqua e Pasquetta: "Questo perché masse d'aria fredda polare arriveranno dal Nord Europa sul Mediterraneo, determinando una fase di maltempo con frequenti cambi di meteo", aveva spiegato, "e così la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta saranno all’insegna del freddo, della pioggia e della ventilazione da nord. Su tutta la Campania".