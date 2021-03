Per le celebrazioni della Settimana Santa di Pasqua, l’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, celebrerà la messa del Giovedì Santo, giorno dell’ultima cena di Gesù, all’Ospedale Monaldi, che fa parte dell’Ospedale dei Colli Monaldi-Cotugno-Cto, centro di riferimento regionale per la lotta al Covid19. Un segnale forte, quello di Don Mimmo, che ancora una volta ha voluto dimostrare la vicinanza della Curia di Napoli a chi combatte ogni giorno contro la pandemia. A causa delle restrizioni imposte dalla Zona Rossa, la Via Crucis del Venerdì Santo si terrà all’interno del Duomo di Napoli e non all’esterno come avvenuto in passato. Anche la Santa Messa di Pasqua, domenica 4 aprile, sarà celebrata dal metropolita nella Cattedrale.

Tra le regole annunciate dall’Arcidiocesi per la Pasqua e la Domenica delle Palme, a causa della zona rossa Covid, c’è anche il divieto della distribuzione dei rametti di ulivo nella Domenica delle Palme – i fedeli non potranno nemmeno portarli da casa – per evitare il rischio di contagi, così come la benedizione delle bottigliette d’acqua la domenica di Pasqua.

Ecco il calendario delle celebrazioni presiedute dall’Arcivescovo Battaglia per la Settimana Santa 2021:

Domenica delle Palme

Ore 11.00, Cattedrale: Celebrazione Eucaristica

Mercoledì Santo, Messa Crismale

Ore 18.30, Cattedrale: Celebrazione Eucaristica e Benedizione degli Oli

Giovedì Santo, In Coena Domini

Ore 18.00, Cappella Ospedale Monaldi: Celebrazione Eucaristica

Ore 20.30, Cattedrale: Ora di Adorazione Eucaristica

Venerdì Santo, In Passione Domini

Ore 9.30, Cattedrale: Ufficio, Lodi e Ora media

Rinnovo delle promesse dei diaconi permanenti

Ore 17.30, Cattedrale: Liturgia della Passione

Ore 19.00, Cattedrale: Via Crucis

Sabato Santo

Ore 19.00, Cattedrale: Veglia Pasquale

Domenica di Pasqua