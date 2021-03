Una festa, vietata, prima della zona rossa, per approfittare degli ultimi momenti di libertà: accade sull'isola di Ischia, dove i carabinieri hanno interrotto una festa in un hotel con tanto di musica e buffet. I militari dell'Arma della locale stazione sono intervenuti in un albergo nel Comune di Forio d'Ischia dopo le 22, a coprifuoco già iniziato, e hanno sorpreso 12 ragazzi – di cui 8 maggiorenni e 4 minorenni – che stavano festeggiando il 18esimo compleanno di uno di loro. Tutti i partecipanti alla festa sono stati multati perché in spregio alle norme anti-contagio; multato anche il proprietario della struttura, che è stata chiusa per 5 giorni come prevede la normativa corrente per contenere la diffusione del Coronavirus.

Nei comuni dell'area vesuviana, invece, sono state 27 le persone multate per inosservanza delle misure anti-Covid. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata e quelli del Reggimento Campania hanno effettuato numerosi controlli in molti comuni della zona: come detto, sono state 27 le persone multate per non aver rispettato il divieto di spostamento tra comuni o per non aver osservato il coprifuoco.

Con bar e ristoranti chiusi e il divieto di assembramenti per la pandemia di Covid-19, sono tante purtroppo le persone che violano la legge e trovano sotterfugi per organizzare feste. A Casoria, ancora nella provincia di Napoli, qualche giorno fa i carabinieri hanno scoperto una festa di compleanno in piena notte: i militari dell'Arma sono intervenuti in un garage in via Grimaldi, sorprendendo 9 persone intente a festeggiare il compleanno di una di loro. Tutti i presenti sono stati multati per aver violato le norme anti-Covid.