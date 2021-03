Nove persone sono state multate dai carabinieri di Napoli perché sorprese a festeggiare un compleanno all'interno di un garage, in barba ad ogni regola anti-contagio da Coronavirus. La vicenda è accaduta a Casalnuovo di Napoli, nell'hinterland partenopeo. I carabinieri stavano percorrendo via Grimaldi quando hanno sentito musica ad alto volume provenire da un garage privato, e si sono fermati a controllare cosa stesse succedendo.

Ed è così che hanno scoperto che si stava festeggiando, in piena notte, un compleanno: nove le persone all'interno, festeggiato compreso, tutte multe per violazione delle normative anti contagio. Ma il fenomeno di feste abusive che vengono scoperte è in continuo aumento come dimostrano le sempre più frequenti operazioni delle forze dell'ordine che stanno portando alla scoperta di numerosi casi in tutta la Campania. L'ultimo era emerso la scorsa notte, quando gli agenti di polizia avevano scoperto 27 persone impegnate a ballare durante una festa in un locale a metà strada tra Aversa e Lusciano, nel Casertano: i partecipanti alla festa abusiva erano quasi tutti professionisti, come medici, avvocati, commercialisti. Oltre alle multe per tutti, l'attività è stata chiusa, multato anche il titolare per il mancato rispetto delle norme anti Covid. Episodio simile anche a Pagani, nel Salernitano, dove in una pizzeria si festeggiava una tesi di laurea con 15 persone (tutte multate) ed ancora nel quartiere napoletano di Posillipo, dove è stata interrotta una festa con annessa braciata tra persone non conviventi (anche in questo caso tutte sanzionate per norme anti contagio).