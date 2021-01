Sono partite questa mattina, 2 gennaio, le vaccinazioni contro il Covid-19 nei policlinici napoletani; la campagna è in questa fase destinata al personale medico. Le operazioni sono cominciate intorno alle 9 di oggi nel policlinico Federico II e nel Vanvitelli. Il primo ad essere vaccinato è stato il professore Nicola Coppola, direttore dell'Unità Operativa Complessa Malattie Infettive e responsabile area Covid del Policlinico Vanvitelli. Si prevede di effettuare 150 vaccinazioni nell'arco della giornata. Le attività sono in corso nell'edificio 3 del complesso Cappella Cangiani, in via Pansini. Presenti il direttore generale Azienda ospedaliera universitaria, Antonio Giordano, e il rettore dell'Università degli studi della Campania, Gianfranco Nicoletti.

Campania quinta regione per numero di vaccinazioni

Al 31 dicembre in Italia sono state effettuate 32.969 vaccinazioni anti Covid-19, come scrive su Twitter la fondazione Luigi Einaudi, che paragona i dati ufficiali comunicati con quelli della Germania (165.575 dosi somministrate) e ricorda che, per vaccinare il 50% degli italiani in 10 mesi, occorrono 60 milioni di inoculazioni (ogni vaccino è composto da due dosi) e che per rispettare i tempi si dovrebbe procedere col ritmo di 200mila vaccinazioni al giorno. Al momento la Campania, con 2.204 vaccinazioni, è la quinta regione d'Italia per numero di somministrazioni.

Di seguito lo schema dei dati dei vaccinati regione per regione in base ai dati resi disponibili attualmente, diffuso dalla Fondazione Einaudi: Abruzzo 135; Basilicata 105; Calabria 279; Campania 2.204; Emilia Romagna 3.161 Friuli-Venezia Giulia 1.948; Lazio 6,170; Liguria 1.125; Lombardia 2.171; Marche 499; Molise 50; Piemonte 5.077; Puglia 1.209; Sardegna 212; Sicilia 1.631; Toscana 1.472; Trentino Alto-Adige 1.071; Umbria 395; Valle d'Aosta 20; Veneto 4.035.