Da domani comincia la fase 2 della campagna vaccinale anti Covid-19, quella dedicata agli operatori sanitari: le prime dosi di vaccino, 35mila unità, sono arrivate a Napoli ed è in corso il trasferimento verso i punti vaccinali della Campania, della Basilicata e della Puglia. L'aereo è atterrato all'aeroporto di Capodichino questa mattina, 30 dicembre. Ad attenderlo, anche i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, incaricati di fare da scorta al prezioso carico. Le operazioni di consegna sono state avviate subito dopo l'atterraggio, in modo da non perdere minuti preziosi e fare sì che in tutti i 27 punti vaccinali si possa essere pronti per avviare le somministrazioni già a partire da domani, 31 dicembre.

L'arrivo delle dosi di vaccino all'Ospedale del Mare di Ponticelli e al San Paolo di Fuorigrotta è previsto intorno a mezzogiorno; parte delle dosi arrivate a Napoli sono destinate, oltre che agli ospedali campani, a quelli della Puglia e della Basilicata. I primi ad essere vaccinati, come prevede il protocollo, saranno gli operatori sanitari delle Asl e degli ospedali, ma anche quelli delle Rsa, ovvero il personale in prima linea contro la Covid e per forza di cose a stretto contatto con i pazienti.

Secondo l'Unità di Crisi della Regione Campania, su dati inviati dai direttori generali dei presidi, al momento l'adesione vaccinale da parte degli operatori sanitari è tra l'80 e il 90%. Alla Campania sono state assegnate 135.890 dosi del vaccino Pfizer, quello attualmente in distribuzione (la fornitura inizialmente prevista era di 150 mila dosi per l'inizio della campagna vaccinale). Le prime dosi erano state somministrate lo scorso 27 dicembre, durante il V.Day.