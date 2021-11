Parco Archeologico di Pompei, un bus gratuito per collegare tutti i siti, dagli Scavi a Oplontis Si chiama Pompeii Artebus e sarà attivo dal prossimo 4 dicembre: permetterà ai visitatori di viaggiare, in un primo momento gratis, tra tutti i siti del Parco.

A cura di Valerio Papadia

Un bus gratuito per spostarsi con facilità dagli Scavi di Pompei alle ville di Oplontis, oppure a quelle di Boscoreale e Stabia: partirà il prossimo 4 dicembre il Pompeii Artebus, navetta che permetterà, come detto, di spostarsi tra i vari siti che rientrano nel Parco Archeologico di Pompei. L'altra bella notizia è che, almeno in un primo momento, come detto il servizio sarà gratuito. Con il bus sarà possibile visitare tutti i siti: da Pompei alla villa rustica di Boscoreale, Villa Regina, alle ville nobiliari di Oplontis, Villa di Poppea e Stabia, Villa Arianna e Villa San Marco, al Museo archeologico di Stabia Libero D’Orsi presso la Reggia di Quisisana.

L'iniziativa è stata voluta dal Parco Archeologico di Pompei in collaborazione con la Regione Campania e in particolare con Scabec (Società campana beni culturali) e il progetto Campania Arte Card, e con la società del trasporto pubblico regionale Eav (Ente autonomo volturno). La conferenza stampa di presentazione del Pompeii Artebus si terrà venerdì 3 dicembre 2021 alle ore 11 all'interno dell'Auditorium degli Scavi di Pompei, alla presenza del direttore generale del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, della presidente di Scabec, Assunta Tartaglione e del presidente di Eav, Umberto De Gregorio. Per l'occasione, sarà mostrato in anteprima il percorso che i visitatori faranno a bordo del Pompeii Artebus.

In questa prima fase, come già detto, il servizio sarà gratuito: potranno usufruirne tutti i possessori di un biglietto d'ingresso ai siti archeologici che rientrano nel Parco. Il bus partirà da piazza Esedra a Pompei per le diverse destinazioni.