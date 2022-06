“Compra” posto auto in strada dai parcheggiatori abusivi, poi loro lo aggrediscono: 4 denunciati Vittima un 28enne, che aveva “acquistato” un posto auto sotto casa per 500 euro da alcuni parcheggiatori abusivi. Il 28enne è stato aggredito quando si è rifiutato di restituire agli abusivi la porzione di strada pubblica.

Una storia tragicomica quella che arriva dal cuore di Napoli e che mostra, con tanta amarezza, come i parcheggiatori abusivi si sentano ormai i padroni delle strade e della città intera. La notte del 31 maggio scorso, un giovane di 28 anni – già noto alle forze dell'ordine – ha richiesto l'aiuto dei carabinieri dopo essere stato aggredito da una intera famiglia di parcheggiatori abusivi, 4 persone in totale: da uno di questi, una donna di 64 anni, oltre un anno fa il giovane aveva "acquistato" per 500 euro la porzione di strada sotto casa sua, in via Concezione a Montecalvario, per poter parcheggiare l'automobile. Naturalmente, è inutile specificarlo, la 64enne non è affatto la proprietario della strada – che è del Comune di Napoli – ma se ne era impossessata grazie a un paletto, che aveva fatto apporre sulla pubblica via.

Nonostante la somma di 500 euro versata alla donna, però, quest'ultima non ha rispettato gli accordi e ha preteso che il 28enne le restituisse il posto auto acquistato e per questo, tra i due, ci sono stati liti frequenti. Nel corso dell'ennesima discussione, lo scorso 31 maggio appunto, a difesa della donna sono intervenuti anche i suoi famigliari: i figli, un uomo di 47 anni (noto alle forze dell'ordine) e una donna di 45 anni (incensurata), nonché un minore di 17 anni che, insieme alla 64enne, aggrediscono il giovane. Dopo la denuncia del 28enne, i carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Napoli Centro si sono messi sulle tracce dei quattro aggressori, che sono stati rintracciati e denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per estorsione in concorso. I militari dell'Arma stanno conducendo indagini più approfondite per ricostruire nei dettagli la vicenda.