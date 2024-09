video suggerito

Parcheggiatore abusivo minaccia motociclista che non vuole pagare, ma è un carabiniere: arrestato Un 53enne è stato arrestato al Rione Traiano, zona Ovest di Napoli, per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, dopo aver minacciato un carabiniere libero dal servizio.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Secondo l'Istituto nazionale di previdenza sociale era disoccupato, ma quel 53enne originario di Quarto, arrestato dai carabinieri, in realtà si manteneva facendo il parcheggiatore abusivo. L'uomo, infatti, si aggira intorno a una farmacia in via Cornelia dei Gracchi, al Rione Traiano, zona Ovest di Napoli, chiedendo soldi agli automobilisti che si recano proprio nell'esercizio commerciale. Tra questi c'è anche un carabiniere, in quel momento libero dal servizio, che non fa in tempo ad arrivare con la sua moto all'esterno della farmacia, che subito il parcheggiatore abusivo gli si para davanti, chiedendogli dei soldi.

Il militare dell'Arma non si qualifica immediatamente e si rifiuta di pagare; il parcheggiatore allora lo minaccia e lo insulta. È allora che il carabiniere mostra il tesserino e chiede aiuto a una pattuglia della stazione di Soccavo. In tutta risposta, il 53enne comincia a profferire ancora più insulti e minacce, poi si oppone al controllo e comincia a tirare calci e pugni all'indirizzo dei militari. Con non poche difficoltà, i carabinieri riescono ad arrestarlo: deve rispondere di resistenza e violenza a pubblico ufficiale; il 53enne è stato portato in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.